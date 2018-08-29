В Германии продолжаются беспорядки после инцидента в Хемнице

Власти Германии приняли решение выслать часть нелегальных мигрантов туда, откуда они прибыли в страну. В основном, из Италии. Но Рим новых жильцов с распростёртыми объятиями не ждёт. Тем временем республика погружается в беспорядки. После убийства мигрантами немецкого гражданина в Хемнице на улицы немецких городов вышли сотни экстремистов. Параллельно масштабные акции протеста проводят антифашистские группы.

На улицах Дрездена, Гамбурга и Кельна - сотни протестующих. Требование одно - остановить произвол ультраправых. Но охоту на мигрантов - как назвала вспыхнувшие после убийства в Хемнице беспорядки Ангела Меркель - радикалы, похоже, и не думают прекращать. В соцсетях объявлена мобилизация. В Саксонию якобы уже съезжаются ультраправые со всей Германии. Митинг запланирован на четверг.

Чтобы не допустить новой уличной бойни, МВД Германии усиливает меры безопасности. Но одной силой с ситуацией не справиться. Берлин срочно пытается заключить сделку о высылке части нелегалов в те страны ЕС, куда они прибыли изначально. А это, прежде всего, Италия. Рим согласился помочь. Но выставил два условия. Все расходы берет на себя Германия. А Италию должно покинуть ровно такое количество мигрантов, какое вернется в страну по этому договору.

Свои морские границы, дает понять глава МВД Маттео Сальвини, Италия теперь строго охраняет. Да, после недели переговоров, в порт Катании все же пропустили судно с двумя сотнями беженцев на борту. Но только под гарантии: потом мигрантов отправят в Ирландию и Албанию.

Сейчас с беженцами работают медики и психологи. По данным СМИ, на территории Ливии они фактически находились в плену у контрабандистов. И нынешняя политика Брюсселя, уверяют итальянские власти, этому произволу лишь содействует. О чем давно говорят не только в Риме. Премьер Чехии Андрей Бабич накануне заявил: страна больше не примет ни одного беженца. Достаточно приезжих из соседней Украины. В отказ ушли и Словакия, Польша и Венгрия. И не исключено, что на сторону Вышеградской четверки в будущем встанут даже европейские институты.

Пример толерантности пока намерена подавать Испания. Но какой ценой? Во вторник отдыхающие на побережье дель Соль растерянно наблюдали, как к берегу пришвартовалась лодка. И полсотни мигрантов из Марокко смело бросились в сторону 5-звездочного отеля.

Если такая картина станет привычной, это вряд ли понравится туристам. Против миграционной политики Брюсселя накануне взбунтовались даже бездомные. Полиция бельгийской столицы два дня отбивала от нападений ночлежку, места в которой отдали приезжим из Северной Африки. Порядок в итоге восстановили.

Уже в среду в Брюсселе соберется экстренное заседание советников министерств юстиции и МВД. На котором попытаются договориться, так какие же порты открывать для приема мигрантов и куда их потом распределять. Предыдущая такая встреча на прошлой неделе не принесла результатов. А они нужны - и срочно. По данным общественных организаций, в одной только Ливии своей "лодки в Европу" ждут десятки тысяч беженцев.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".