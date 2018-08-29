Самолет НАТО вновь пролетел у берегов России над Японским морем

Второй раз за сутки неопознанный самолет пролетел неподалеку от российского побережья над Японским морем. Тем самым он спровоцировал экстренную смену эшелонов гражданских судов. Источники утверждают, что речь идет о самолете-разведчике НАТО.

Неопознанный самолет неподалеку от российского побережья спровоцировал экстренную смену эшелонов гражданских судов над Японским морем. Это произошло второй раз за сутки, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

"Неопознанный самолет утром в среду вновь самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления десять воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, речь может идти о самолете-разведчике НАТО.

Воздушное судно осуществляло пролет вдоль российской береговой линии над нейтральными водами Японского моря. При этом самолет не отвечал на запросы с земли.

"Однако в соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НATO", - подчеркнул источник.

В результате диспетчерам пришлось менять эшелоны четырех пассажирских самолетов, чтобы избежать возможной угрозы столкновения с неопознанным воздушным судном. Речь идет о двух лайнерах Токио-Париж и самолетах Токио-Амстердам, Осака-Амстердам компаний AirFrance, Japan airlines и KLM.

Накануне во вторник стало известно, что неопознанный иностранный самолет в 4:05 по московскому времени пересек гражданские воздушные трассы южнее Владивостока в нескольких километрах от береговой черты в точке обязательного донесения. В результате два китайских самолета вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения.

Перехват, при этом, объявлен не был. Неопознанное воздушное судно улетело.