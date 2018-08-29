В среду в полночь в Донбассе вступило в силу так называемое "школьное" перемирие. Его ввели перед началом нового учебного года.

В Донбассе начало действовать "школьное" перемирие. Эта договорённость была достигнута накануне в Минске участниками контактной группы. По данным Донецкой народной республики, пока режим прекращения огня не нарушается, передает "ТВ Центр".

Это уже 21-ая по счёту попытка прекратить стрельбу на линии соприкосновения. И, по словам международных наблюдателей, лето этого года стало самым спокойным за всё время с начала конфликта на юго-востоке Украины.

В то же время ВСУ не спешат выполнять минские соглашения по отводу военной техники и вооружений на согласованных участках.