Порошенко: Россия уже вмешивается через соцсети в выборы на Украине

Расторжение соглашения о дружбе и партнерстве с Россией. Петр Порошенко распорядился подготовить пакет документов для прекращения действия договора с Москвой. На фоне этого украинский президент обеспокоился некими таинственными российскими аккаунтами в социальных сетях. На своём официальном сайте он заранее обвиняет Москву во вмешательстве в предстоящие выборы главы украинского государства.

Поле битвы - Украина. В самом центре Киева - файеры, петарды и, судя по звуку, огнестрельное оружие. Ультрас местного "Динамо" застали врасплох болельщиков "Аякса". В этот момент голландцы отдыхали в пабе. Все происходит мгновенно. Очевидец, снимающий происходящее, то и дело прячется за подоконником дома напротив, укрываясь от шальных пуль.

Киевская полиция как всегда опоздала и, не разобравшись, начала задерживать пострадавших голландских болельщиков. В отделение в итоге доставили 9 участников конфликта. Побоище продолжилось на стадионе, где местное "Динамо" боролось с Аяксом за выход в групповую стадию престижного футбольного турнира - Лиги Чемпионов. Украинцы выскочили на беговые дорожки и бросились в сторону голландцев. Между фанатами встали стюарды. Один из болельщиков нанес удар стулом волонтеру.

В этот день досталось и чиновникам. Ультрас вывесили баннер, в котором обвинили местный футбольный союз в коррупции. Кулаки и самое популярное на Украине обвинение во взяточничестве - главные инструменты не только фанатов, но и политиков. Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская и бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко выяснили денежные отношения в прямом эфире.

Петр Порошенко приехал накануне в Николаев посмотреть 50 километров отремонтированной дороги. Хотя в прошлый раз он обещал из бюджета профинансировать ремонт центрального стадиона и большинства дорог в Николаеве, а за счет средств личного благотворительного фонда реконструировать Соборную площадь областного центра.

Чтобы отвести от себя гнев журналистов и общественности, Порошенко вновь повернулся на Восток. Правда работает президент якобы независимого государства все-таки по западным методичкам, практически слово в слово повторяя мантру американских демократов о вмешательстве России в выборы.

"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности. Россия очень хорошо набила руку в других странах - референдум в Нидерландах, "Брексит". Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети", - заявил Порошенко.

Чего только не скажешь, чтобы попросить помощи у Запада и оправдать свое полное бездействие в борьбе с коррупцией, проведении экономических реформ и урегулировании ситуации в Донбассе. Но загранице Порошенко, похоже, уже не поможет, потому что постепенно перестает ему верить.

Никита Васильев, "ТВ Центр".