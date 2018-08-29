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Собянин рассказал о завершении строительства новой дороги в ТиНАО

11:41
  • среда
  • 29 августа 2018

Новая, современная и безопасная трасса. По участку дороги от Киевского до Калужского шоссе в среду проехали первые машины. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду открыл новую автодорогу от Киевского шоссе до Калужского. Эта дорога значительно разгрузит соседние улицы, обеспечит проезд в юго-западном округе столицы, пройдет параллельно МКАД и соединит несколько городских районов, передает "ТВ Центр".

Она позволит перераспределить потоки машин и снять часть нагрузки с радиальных шоссе. Несколько безопасных  подземных переходов для пешеходов и километры шумозащитных экранов.

"МКАД на этом участке дороги очень перегружен. Очень важно, что в коридоре этой дороги идет и линия метрополитена, которая находится в стройке. Я надеюсь, что в следующем году уже будет запущена. Так что это очень важная такая магистраль, сделана на серьезном уровне: в каждую сторону по четыре полосы", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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