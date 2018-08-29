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Гостей фестиваля "Спасская башня" ждет увлекательная программа

11:59
  • среда
  • 29 августа 2018

Сложнейшие элементы выездки от испанской кавалерии, красочные национальные костюмы и выступления лучших мировых оркестров. Гостей военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" ждёт обширная и увлекательная программа. К участию в празднике присоединилась и легендарная французская певица Мирей Матье.

Пиаффе - сложнейший элемент выездки. Лошадь идет очень собранной, укороченной рысью. Высшая школа верховой езды. Площадку перед выступлением обильно поливают водой. Покрытие должно быть определенной текстуры и плотности. Чтобы лошадь и всадник чувствовали себя уверено, копыта должны проваливаться в песок на 5-6 сантиметров, передает "ТВ Центр".

Королевские конюшни Кордовы были основаны ещё в 16 веке по указу короля Филиппа II для выведения идеальной породы лошадей - андалузской. Сейчас она считается одной из самых красивых. Испанские жеребцы стояли в конюшнях практически всех европейских монархов. А сейчас конная ассоциация Кордовы известна по всему свету.

Оркестр из Нидерландов тоже уверенно чувствует себя в седле. Хотя брусчатка Красной площади создаёт определённые проблемы для велосипедистов.  Традиционные голландские деревянные башмаки. Строгая форма Женевы. Мексиканские сомбреро. Оркестры готовятся к началу выступления.

Накануне в Москву прилетела легендарная французская певица Мирей Матье. За ней закрепился статус талисмана фестиваля. Звезда вместе с оркестрами выступит на Красной площади 31 августа, 1 и 2 сентября. "ТВ Центр" будет вести прямую трансляцию церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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