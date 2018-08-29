Французы и англичане устроили "морской бой" за моллюсков в Ла-Манше

Настоящий морской бой развернулся в Ла-Манше между французами и британцами. В стычке участвовали несколько десятков судов. Моряки закидывали друг друга камнями и даже шли на таран. Они не поделили промысловые зоны. Это противостояние длится уже не первый год, но такого накала достигло впервые.

На кадрах - кульминация битвы в Ла-Манше. После ожесточенных словесных баталий французские моряки ринулись в атаку. В ход пошли камни и ракетницы. Британцам оставалось только уворачиваться. А вот бежать было некуда - граждане Пятой республики взяли подданных королевства в кольцо. Причиной стычки стал морской гребешок. Противники не поделили промысловые зоны, передает "ТВ Центр".

"У нас улова почти нет. Если мы позволим британцам рыбачить в наших зонах, они их просто опустошат. Они добывают гребешок на нашей территории, загружают лодки под завязку. Это просто мародерство какое-то", - рассказал владелец французского рыболовецкого судна Антони Кеннель.

Британцы имеют право добывать моллюска в Ла-Манше круглый год. Французы - только семь с половиной месяцев. Поведение соседей их возмущает. Мало того, что те не ограничены сроками, так еще и совершают варварские набеги во время вынужденного простоя французов. В предыдущие годы противникам удавалось договариваться мирно. Но не в этот раз.

Жители континента вывели в пролив целую флотилию. 35 французских лодок против пяти британских. Силы были явно не равны. В результате потасовки люди не пострадали. Зато на бортах судов теперь зияют пробоины.

Несмотря на превосходящие силы противника, подданные британской короны продержались до утра. После этого им все-таки пришлось ретироваться. Однако французские моряки праздновать победу не спешат. Они считают, что выиграли бой, а не войну.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".