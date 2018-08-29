Гроб Маккейна понесет российский оппозиционер

Гроб американского сенатора Джона Маккейна понесет российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший. Политик лично выбрал его еще в апреле.

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший понесет гроб американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания, сообщает РИА Новости.

Маккейн лично выбрал его еще в апреле. Российский политик принял предложение.

"В тот момент у меня не было слов, я был убит горем, был готов расплакаться <…> Но он (Маккейн- прим. ред.) знал, как все должно закончиться, и он все планировал", - рассказал Кара-Мурза-младший.

Кроме него, по распоряжению Маккейна, в похоронной процессии примут участие бывший вице-президент Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн и друзья сенатора.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Он больше года боролся с агрессивной формой рака мозга. Перед смертью он отказался от лечения. Прощание состоится 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона.