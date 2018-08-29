ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гроб Маккейна понесет российский оппозиционер

10:21
  • среда
  • 29 августа 2018

Гроб американского сенатора Джона Маккейна понесет российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший. Политик лично выбрал его еще в апреле.

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший понесет гроб американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания, сообщает РИА Новости.

Маккейн лично выбрал его еще в апреле. Российский политик принял предложение.

"В тот момент у меня не было слов, я был убит горем, был готов расплакаться <…> Но он (Маккейн- прим. ред.) знал, как все должно закончиться, и он все планировал", - рассказал Кара-Мурза-младший.

Кроме него, по распоряжению Маккейна, в похоронной процессии примут участие бывший вице-президент Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн и друзья сенатора.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Он больше года боролся с агрессивной формой рака мозга. Перед смертью он отказался от лечения. Прощание состоится 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона.

Читайте также:
Главное сегодня
Джон Маккейн
Джон Маккейн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение