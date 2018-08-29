Число пострадавших в ДТП в Турции россиян увеличилось до 13

В результате ДТП в Анталье пострадали 13 российских туристов. Об этом сообщили в Ростуризме. Там добавили, что все пострадавшие вылетят в Россию позднее, 29 августа.

Пострадавшие в ДТП в турецком регионе Анталья российские туристы вылетят на родину 29 августа. Об этом сообщает Ростуризм.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины", - говорится в сообщении.

Все они доставлены в медицинские учреждения Антальи. Там им оказывается необходимая помощь. Тяжелых травм у них нет. Из больниц их должны выписать в этот же день.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 11 российских туристов. Авария произошла на дороге, которая ведет из Белека в аэропорт.