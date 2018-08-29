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"Яндекс" оспорит требование о блокировке пиратского контента в поисковике

10:49
  • среда
  • 29 августа 2018

В "Яндексе" сообщили, что требование о блокировки пиратского контента не должно распространяться на поисковики. Сервис намерен обжаловать решение суда об удалении ссылок из выдачи "Яндекс.Видео".

"Яндекс" намерен обжаловать решение Мосгорсуда об удалении пиратского контента из выдачи "Яндекс.Видео", сообщает "Газета.Ru".

Сервис объяснил, что в соответствии с законом, пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта, а не в поисковиках.

"Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно. Сейчас же, в ответ на обращение телеканалов, Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что ещё хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".

На прошлой неделе крупнейшие российские медиахолдинги "Газпром-медиа", "Национальная медиагруппа" (НМГ), а также "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов из-за того, что поисковик отказался заблокировать пиратский контент. 

Накануне Роскомнадзор заявил, что у "Яндекс.Видео" есть три дня для того, чтобы удалить ссылки на пиратский контент, иначе сервис заблокируют.

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