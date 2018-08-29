Исполнительный лист на взыскание штрафа с Улюкаева поступил судебным приставам

Службе судебных приставов направлен исполнительный лист на взыскание штрафа в 130 миллионов рублей, назначенного экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву приговором суда.

Судебным приставам направили исполнительный лист на взыскание 130 миллионов рублей штрафа, назначенного приговором Алексею Улюкаеву. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом направлен на исполнение в УФССП России по городу Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении Улюкаева на взыскание штрафа в размере 130 433 400 рублей в доход государства", - сказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль.

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Экс-министр был признан виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку компанией "Башнефти".