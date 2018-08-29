Обращение Путина о пенсиях. Текстовая онлайн-трансляция

Президент предложил не повышать пенсионный возраст для женщин на восемь лет. По словам главы государства, повышение должно составить пять лет, как и в случае с мужчинами.

Также Путин предложил еще ряд льгот для женщин. Так для матерей с тремя детьми выход на пенсию может осуществляться на три года раньше, с четырьмя детьми - на четыре года раньше, для матерей с пятью детьми и более пенсионный возраст не будет повышаться.