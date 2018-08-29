Обращение Путина о пенсиях. Текстовая онлайн-трансляция
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Глава государства подчеркнул, что откладывать проведение пенсионной реформы дальше было нельзя. Это могло привести к тяжелым последствиям для экономики. Путин отметил, что все его предложения в ближайшее время будут оформлены в качестве поправок к законопроекту. По словам президента, он объективно, подробно и искренне рассказал о положении дел в пенсионной системе и о своих предложениях по ее преобразованию. Он в очередной раз отметил сложность принятия решения о проведении реформы, и призвал граждан отнестись к этому с пониманием.
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До завершения реформы президент счел необходимым сохранить все федеральные льготы, действующие до конца текущего года. По словам Путина, люди рассчитывали на эти льготы. Таким образом, по достижении возраста в 55 лет для женщин и 60 для мужчин граждане будут освобождены от налогов на недвижимость.
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Гражданам, начавшим работать рано, Путин предложил предоставить возможность выйти на пенсию с учетом стажа. В настоящее время в законопроекте предусмотрен вариант с внесением в законодательство стажа в 40 лет для женщин и 45 для мужчин, достаточного для досрочного выхода на пенсию. Путин предложил понизить необходимый стаж до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.
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Путин также призвал предусмотреть особые условия жизни и труда людей. Так, будут сохранены льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химпрома, чернобыльцев и других категорий граждан. Глава государства также предложил сохранить текущие условия для коренных жителей Севера, поддержать жителей села.
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Кроме того, глава государства заявил о необходимости обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на диспансеризацию с сохранением зарплаты.
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Для тех граждан предпенсионного возраста, которые решили уволиться по собственному желанию, и не нашедших новую работу, необходимо укрепить социальные гарантии. Президент предложил повысить максимальный размер пособия по безработице с 4,9 тысячи рублей до 11,28 тысячи с 1 января 2019 года.
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Президент поручил правительству продумать реальные стимулы для работодателей для приема сотрудников предпенсионного возраста. Также необходимо предусмотреть программы переобучения, получения новых навыков и повышения квалификации.
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Также глава государства учел опасения граждан в связи с риском потери работы. Путин заявил о необходимости предусмотреть дополнительные гарантии для таких случаев. Президент предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. За увольнение работников такого возраста глава государства предложил ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей. Такие же меры должны быть предусмотрены за отказ от трудоустройства. Соответствующие изменения нужно внести в законодательства одновременно с пенсионной реформой.
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Президент предложил ряд гарантий для работников предпенсионного возраста - особую льготу для тех граждан, которым по старому законодательству предстояло в ближайшие два года выходить на пенсию. Они должны получить право выйти на заслуженный отдых на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Президент предложил не повышать пенсионный возраст для женщин на восемь лет. По словам главы государства, повышение должно составить пять лет, как и в случае с мужчинами.
Также Путин предложил еще ряд льгот для женщин. Так для матерей с тремя детьми выход на пенсию может осуществляться на три года раньше, с четырьмя детьми - на четыре года раньше, для матерей с пятью детьми и более пенсионный возраст не будет повышаться.
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Путин выразил понимание в связи с тем, что многие люди вынуждены изменить свои жизненные планы в связи с повышением пенсионного возраста. Глава государства разделил опасения граждан. Президент отметил, что инициатива неизбежно приведет к сопротивлению со стороны оппозиционных сил, однако он дал поручение правительству учитывать все конструктивные предложения по реформе законодательства, в том числе и от оппозиции. Путин заявил, что введение пенсионной реформы назрело, и ничего не делать - было бы самым простым решением для действующей власти.
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Если власть пойдет по простому пути и не будет предпринимать никаких шагов, сохранить текущий уровень пенсионных выплат не удастся. По словам Путина, пенсии будут неизбежно снижаться. Глава государства подчеркнул, что этого допустить нельзя, так как даже нынешний уровень выплат не соответствует тому вкладу, которое внесло старшее поколение.
Предлагаемые изменения в пенсионном законодательстве позволят обеспечить индексацию пенсий в 2019 году на 7% - выше ожидаемого уровня инфляции на конец 2018 года. К 2024 году средняя пенсия составит 20 тысяч рублей. На сегодняшний день средняя пенсия составляет 14 тысяч рублей. Стабильное повышение страховых пенсий выше уровня инфляции уже ко второму чтению должно быть внесено в законопроект о пенсионной реформе.
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Ввести реформу ранее было нельзя, так как страна еще не оправилась от "шоков 90-х". Для реализации изменений в пенсионное законодательства необходимо было преодолеть последствия финансовых кризисов, снизить уровень безработицы. Сейчас уровень безработицы самый низкий в новейшей истории России. В стране одни из самых высоких темпах роста продолжительности жизни, что подтверждено исследованиями ООН.
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Президент отметил, что демографические проблемы в 2020-х годах неизбежны. Это связано и с потерями во время Великой Отечественной войны и с кризисом 90-х годов прошлого века.
По словам президента, именно поколение 90-х сейчас входит в трудоспособный возраст. Налоги с их доходов идут в том числе на пенсионные выплаты. Так как снижается количество трудоспособных граждан, уменьшается и возможность для выплаты пенсий.
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В начале обращения президент рассказал о целях реформы. А также заявил, что это выступление необходимо, чтобы рассказать гражданам о том, почему изменения в пенсионном законодательстве необходимы.
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Видеообращение президента по вопросу реформы пенсионного законодательства началось. Прямую трансляцию можно увидеть на телеканале "ТВ Центр" и в разделе прямой эфир сайта телеканала. TVC.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Серьезности событию добавило сообщение пресс-секретаря российского президента. Спустя примерно час после анонса Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства расскажет о своем отношении к реформе в формате видеообращения.
Выступление президента начнется в 12:00 по московскому времени. TVC.ru будет вести онлайн-трансляцию обращения, кроме того, посмотреть его можно будет на телеканале "ТВ Центр" и в разделе "Прямой эфир" сайта.
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Накануне президент Владимир Путин заинтриговал россиян сообщением о том, что он готов детально сформулировать свое отношение к реформе пенсионного законодательства. Глава государства заявил, что расскажет о своем видении этих изменений в среду.
Накануне Путин не озвучил никакой конкретики, заявив, что любые изменения в этой сфере должны производиться взвешено и исходя из интересов граждан.
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