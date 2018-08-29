ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московской квартире обнаружили останки умершего 8 лет назад мужчины

11:38
  • среда
  • 29 августа 2018

В квартире на западе Москвы обнаружили скелетированные останки мужчины. Предположительно он скончался около восьми лет назад.

Скелетированные останки мужчины обнаружены в квартире на западе Москвы. По этому факту проводится проверка, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

Останки обнаружили вечером 28 августа в квартире дома, расположенного на улице Кременчугская.

По словам Юлии Ивановой, мужчина, по предварительным данным, умер около восьми лет назад. Сотрудники СКР устанавливают личность покойного. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Главное сегодня
Следственный комитет
Следственный комитет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение