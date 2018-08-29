В московской квартире обнаружили останки умершего 8 лет назад мужчины

В квартире на западе Москвы обнаружили скелетированные останки мужчины. Предположительно он скончался около восьми лет назад.

Скелетированные останки мужчины обнаружены в квартире на западе Москвы. По этому факту проводится проверка, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

Останки обнаружили вечером 28 августа в квартире дома, расположенного на улице Кременчугская.

По словам Юлии Ивановой, мужчина, по предварительным данным, умер около восьми лет назад. Сотрудники СКР устанавливают личность покойного. Назначена судебно-медицинская экспертиза.