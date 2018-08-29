Опрос: сборы детей в школу вызывают трудности у половины россиян

Сборы детей в школу вызвали финансовые трудности у половины россиян. Каждый пятый родитель вынужден начать откладывать деньги заранее, чтобы купить ребенку необходимое к 1 сентября.

В России подготовка ребенка к 1 сентября вызывает финансовые трудности у 51% родителей, об этом свидетельствуют данные опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС. 21% опрошенных заявили, что закупка необходимых вещей к школе требует "значительных трат", так что пятая часть россиян вынуждена копить на подготовку к 1 сентября. У 28% россиян 1 сентября не вызвало никаких финансовых затруднений.