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Опрос: сборы детей в школу вызывают трудности у половины россиян

11:53
  • среда
  • 29 августа 2018

Сборы детей в школу вызвали финансовые трудности у половины россиян. Каждый пятый родитель вынужден начать откладывать деньги заранее, чтобы купить ребенку необходимое к 1 сентября.

В России подготовка ребенка к 1 сентября вызывает финансовые трудности у 51% родителей, об этом свидетельствуют данные опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

21% опрошенных заявили, что закупка необходимых вещей к школе требует "значительных трат", так что пятая часть россиян вынуждена копить на подготовку к 1 сентября.

У 28% россиян 1 сентября не вызвало никаких финансовых затруднений.

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