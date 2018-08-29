Путин запретил увольнять с работы граждан предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин считает необходимым установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Также он предложил считать на переходный период предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести административную и уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Об этом он сказал во время телеобращения к гражданам России, передает TVC.ru.

По словам главы государства, многие люди предпенсионного возраста опасаются столкнуться с риском потери работы. Он добавил, что после 50 лет работу действительно сложно найти.

"Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста", - подчеркнул президент.

Также глава государства поручил российскому правительству "предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста".

"Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надёжные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию", - сказал Путин.

В связи с этим он также поручил кабмину утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации, которая будет финансироваться из федерального бюджета.

"А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год", - подчеркнул президент России.

Также он отметил, что необходимо закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

В этом же обращении Владимир Путин заявил, что пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. В связи с этим он предложил понизить возраст выхода женщин на пенсию с 63, как предлагало правительство, до 60 лет. Также президент предложил уменьшить на три года и стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию — до 37 лет для женщин, а для мужчин — до 42.