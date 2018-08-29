Путин сохранит льготы для граждан предпенсионного возраста

Льготы для граждан предпенсионного возраста должны быть сохранены. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения к россиянам. По словам президента, в качестве предпенсионного возраста предлагается считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Владимир Путин предложил сохранить для граждан предпенсионного возраста льготы по налогам, ЖКХ и проезду на транспорте. Об этом президент сказал во время обращения к россиянам в среду, пишет "МИР24". Онлайн-трансляцию ведет TVC.RU.

В качестве предпенсионного возраста Путин предложил считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

"Знаю, что представители партии "Единая Россия" в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению", - сказал президент.