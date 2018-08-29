Заседание Госдумы по доработке пенсионного законопроекта пройдет 30 августа

Заседание рабочей группы Госдумы по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы состоится 30 августа.

Рабочая группа Государственной думы 30 августа проведет заседание по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы, сообщает "Интерфакс".

В свою очередь в Совете федерации заявили, что поддержат инициативы, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

"Совет Федерации поддержит предложения президента России по изменению пенсионного законодательства, рассматриваемый в парламенте пакет законов будет рассмотрен до конца года", - заявил РИА Новости глава комитета Совфеда со соцполитике Валерий Рязанский.

Ранее президент России Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60 лет, разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно, ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.