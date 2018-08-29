Собянин открыл новую трассу от Киевского до Калужского шоссе

Новую трассу от Киевского до Калужского шоссе запустили в среду в Москве. Дублёр юго-западной части МКАД проходит через деревни Картмазово и Прокшино. Дорога будет интегрирована со строящимся участком Сокольнической линии от метро "Саларьево" до посёлка Коммунарка. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Добраться от Киевского шоссе до Калужского без выезда на МКАД - теперь это возможно. Без объездов и потраченного времени на дорогу. Протяженность 8-полосной трассы - 13 километров - хватит, чтобы проехаться с ветерком. Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского введен в эксплуатацию, передает "ТВ Центр".

Трасса относится к первой категории городских дорог. Строительство начали в ноябре 2015 года. Всего построено 27 километров дорог, включая 9 путепроводов, два тоннеля и улично-дорожную сеть.

Ввод трассы от Киевского до Калужского шоссе вместе с новым участком Сокольнической линии позволит создать новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями. Улучшить транспортную доступность Солнцево и близлежащих поселений Новой Москвы. Значительно снизить нагрузку на юго-западный участок МКАД. Обеспечить пересадку пассажиров с наземного транспорта на метро.

"МКАД на этом участке перегружен и тоже станет лучше. Очень важно, что в коридоре вдоль дороги находится линия метрополитена, которая сейчас находится в стройке. Очень важная магистраль сделана, на серьезном уровне", - отметил Собянин.

Уникальность дороги заключается в том, что она была интегрирована со строящимся участком Сокольнической линии метро "Саларьево" – "Коммунарка". Это первый опыт строительства совмещенной автотрассы и линии метро в Москве. Пути метро строятся в створе дороги. Выходы из станций будут расположены на обеих сторонах автодороги.

Новая магистраль станет дублером юго-западной части МКАД, а также одной из основных транспортных артерий Новой Москвы.

К 2021 году на территории Новой Москвы будет построено и реконструировано порядка 330 километров автомобильных дорог.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".