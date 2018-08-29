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Какую помощь можно получить в Центрах соцзащиты

15:09
  • среда
  • 29 августа 2018

Столкнувшись с серьёзными проблемами со здоровьем, пожилые москвичи обращаются не только в больницы. Справиться с тяжёлой ситуацией им помогают в Центрах соцзащиты. Там можно бесплатно получить ходунки, костыли, инвалидные кресла-коляски и корсеты. А также пройти курс реабилитации на современном оборудовании. Кроме того, в КЦСО помогают освоить основы ухода за лежачими больными.

По делам, на прогулку в парк теперь можно в любую погоду. Без этой своей надежной "помощницы" Вера Петровна не обходится - недавно перенесла сложную операцию на позвоночнике. В центре соцзащиты бесплатно получила не только новую трость, но и специальные поддерживающие корсеты. На качество не жалуется.

Тем, кому это необходимо, выдают и средства гигиены, и все рекомендованные по личной программе реабилитации технические средства - ходунки, костыли, инвалидные кресла-коляски. У Татьяны Николаевны еще в 2004 году попал в автомобильную аварию сын. С тех пор электрическую прогулочную коляску обычно получают в отделении соцзащиты, а ту, что для дома, покупают сами, зная, что затраты обязательно компенсируют.

Что еще важно - в этом центре открыли специальную школу для тех, кто ухаживает за сложными лежачими больными.

Еще в январе этот филиал Царицынского центра соцобслуживания переехал в новое здание. И появилось сразу столько возможностей  для реабилитации - тренажерные залы со специальным оборудованием, фито-кабинет, сенсорная комната для психологической разгрузки. При желании здесь можно провести целый день.

Юлия Богоманшина, Александр Давыдов, "ТВ Центр".

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Посетитель Центра соцзащиты
Посетитель Центра соцзащиты
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