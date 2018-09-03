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В 2018 году вдвое больше москвичей получили бесплатные путевки в санатории

15:34
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Москва в этом году выдала вдвое больше бесплатных путёвок своим пенсионерам. Набраться сил, да и здоровье поправить пожилые горожане могут не только в Подмосковье, но и в Крыму и Краснодарском крае. Санаториев хватит на всех. Причём, удобных и красивых.

Картина идиллическая. Всё, как мечталось. За окном - старинный парк, роскошные клумбы. Воздух волшебный. Можно много времени проводить на балконе - читать, разгадывать кроссворды. Такого номера в санатории, рассказывает Наталья Михайловна, у неё никогда не было. Не большой, но очень чистый, со всем необходимым.

Места исторические. Санаторий "Литвиново" расположен на территории бывшей усадьбы князей Щербатовых. В свое время здесь еще Сергей Есенин с Айседорой Дункан бывали. В Великую Отечественную войну главное здание оказалось разрушено до основания. Восстановили его в 1959 году. И с тех пор здесь - санаторий. Процедуры разные - ингаляции, физиотерапия, водолечение. Наталья Михайловна выбрала вихревые ванны для рук. Но есть и жемчужные, и сухие углекислые.

А в свободное от процедур время можно гулять или рыбачить на берегу Нары, заниматься скандинавской ходьбой, играть в волейбол, теннис, бильярд. Часто все собираются в Музыкальном салоне.

Многие отдыхающие проводят в санатории 18 дней и путевки получили бесплатно. Отдыхать, впрочем, можно не только в Подмосковье. Если позволяет здоровье, не смущает поезд или авиаперелет, есть возможность съездить на море. Галина Ивановна недавно вернулась из Геленджика.

"Я была очень счастлива, что можно не только подлечиться, да еще и покупаться. Погода была чудесная. Санаторий достоин всяческих похвал", - рассказала она.

Валерий Чуриков говорит - до поездки болел сильно, астма, высокое давление. А в санатории в Крыму поставили на ноги. "Я перестал использовать ингаляторы, это раз. Во-вторых, то принимал эти гипертонические лекарства, сейчас вообще не принимаю никаких лекарств", - отметил он.  

Бесплатно отдохнуть в санатории московские льготники могут раз в год. Причем в 2018-ом число путевок выросло в два раза. Увеличилось и количество санаториев.

"Мы работаем с новыми санаториями, их добавилось десять. Сегодня 62 санатория, которые оказывают санаторно-курортные услуги нашему населению - это и в Подмосковье, и в средней полосе России, и юг России, Крым, Черноморское побережье, Краснодарский край", - заявила начальник отдела социальной защиты населения Алексеевского района Москвы Оксана Лобинцева.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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