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Медведев поручил быстрее проработать предложения Путина по пенсиям

13:04
  • среда
  • 29 августа 2018

Правительство в максимально короткие сроки проработает предложения президента России Владимира Путина по доработке пенсионной реформы. Такое поручение кабмину дал его председатель Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству в ближайшее время проработать предложения президента страны Владимира Путина по доработке пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".

"Теперь предстоит воплотить их в жизнь. Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности. Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова – прим. ред.), прежде всего, вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы", - сказал глава кабмина в ходе селекторного совещания в Горках.

Также премьер назвал важным тот факт, что взвешенный характер изменений в пенсионную систему был согласован властью с обществом.

"Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества. Правительство, естественно, как автор законопроекта, самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе", - приводит его слова ТАСС.

Ранее в среду Владимир Путин озвучил в ходе телеобращения к гражданам предложения по пенсионной реформе. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60 лет, разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно, ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.

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