Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста могут поднять с 4,9 тысячи рублей до 11,2 тысячи рублей. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения.

Президент России Владимир Путин предложил поднять более чем в два раза максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста, пишет "Газета.Ru".

Так, с 1 января 2019 года предлагается увеличить размер пособия с 4,9 тысячи рублей до 11,2 тысячи рублей. Период выплаты – один год.

Полную текстовую трансляцию телеобращения Путина можно прочитать здесь.