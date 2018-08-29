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Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице

13:19
  • среда
  • 29 августа 2018

Максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста могут поднять с 4,9 тысячи рублей до 11,2 тысячи рублей. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения.

Президент России Владимир Путин предложил поднять более чем в два раза максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста, пишет "Газета.Ru".

Так, с 1 января 2019 года предлагается увеличить размер пособия с 4,9 тысячи рублей до 11,2 тысячи рублей. Период выплаты – один год.

Полную текстовую трансляцию телеобращения Путина можно прочитать здесь.

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