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Дочь экс-главы УФМС Чечни подозревают в участии в НВФ

13:59
  • среда
  • 29 августа 2018

Арестованная в Турции дочь бывшего чеченского чиновника Седа Дударкаева подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании. Девушка объявлена в международный розыск.

Дочь экс-главы УФМС России по Чеченской республике Седа Дударкаева подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании, об этом РИА Новости сообщили в Генпрокуратуре России.

"Дударкаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании – прим. ред.)", - заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Дударкаева была задержана 20 июля в Турции в ходе антитеррористической операции по подозрению в связях с запрещенной в России организацией "Исламское государство".

Аса Дудуркаев лишился поста главы чеченского УФМС в ноябре 2013 года из-за дочери, которая стала супругой боевика ИГ Абу Омара аш-Шишани, предположительно, убитого в 2016 году.

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