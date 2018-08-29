В Германии воссоздадут Берлинскую стену

Копия Берлинской стены появится в центре столицы Германии. По замыслу авторов арт-объекта, сооружение позволит посетителям понять, что значит утратить чувство свободы.

В центре немецкой столицы вновь возведут Берлинскую стену. Об этом сообщает "Русская планета".

Издание отмечает, что сооружение будет копией стены, которая разделяла ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год. Конструкция, возведенная художниками, простоит четыре недели.

По замыслу авторов, арт-объект позволит посетителям понять, что значит утратить чувство свободы.