Собянин пообещал максимально защитить московских пенсионеров и ветеранов

Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с предложением президента России Владимиром Путиным принять дополнительные меры социальной поддержки граждан до выхода на пенсию в регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с необходимостью оказания дополнительной социальной поддержки граждан в регионах до выхода на пенсию в связи с проведением реформы пенсионного законодательства. Об этом глава города написал в своем Twitter.

"Президент России Владимир Путин в своем обращении предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предлагаемой пенсионной реформой. Полностью согласен - это необходимо сделать", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что в ближайшее время встретится с активом организаций ветеранов и пенсионеров. Вместе с ними будет принято решение о мерах поддержки граждан.

"Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей", - пообещал мэр.