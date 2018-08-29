В МИД назвали фейком данные о встрече спецслужб США и Сирии

В МИД России заявили, что не располагают информацией о якобы имевшей место встрече представителей спецслужб США и Сирии в Дамаске, назвав эти данные "фейковыми новостями".

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в Дамаске в июне состоялась встреча представителей спецслужб Соединенных Штатов и Сирии. Его слова приводит "Интерфакс".

"У нас нет такой информации. Я думаю, что это фейковые какие-то новости", - сказал Богданов.

Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" написала со ссылкой на собственный источник, что в последнюю декаду июня Дамаск посетила делегация высокопоставленных представителей спецслужб США для встречи с руководителями сирийских служб безопасности.

28 августа в Пентагоне обозначили три условия вывода американских войск из Сирии. Это уничтожение запрещенной в России террористической организации ИГ, обучение местных формирований и выполнение признанного ООН женевского процесса.