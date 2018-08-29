Рабочие приступили в строительству вестибюля станции метро "Ржевской"

На Большой кольцевой линии метро приступили к строительству вестибюля и перехода станции "Ржевская". Она входит в так называемый Северо-Восточный участок, который состоит из шести станций от "Авиамоторной" до "Шереметьевской".

На "Ржевской" рабочие приступили в строительству вестибюля и перехода на действующую станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии. Будущая платформа глубокого заложения. Такое решение выбрано не случайно, чтобы не перекладывать огромное количество инженерных сетей, передает "ТВ Центр".

Строительство сейчас идёт на всей Большой кольцевой лини. К пяти открытым весной станциям до конца года добавиться ещё одна – "Нижняя Масловка", с которой можно будет пересесть на серую ветку.