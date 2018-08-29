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В Турции перестали показывать фильмы про ковбоев

14:43
  • среда
  • 29 августа 2018

В Турции на фоне конфликта с США перестали показывать по телевизору фильмы про ковбоев. Американские вестерны выходили еженедельно по воскресным утрам, но на минувшей неделе зрителям показали турецкий фильм.

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT перестала показывать фильмы о ковбоях на фоне ухудшения отношений с США, сообщает РИА Новости.

Американские вестерны на телеканале TRT показывали еженедельно по воскресным утрам с 80-х годов. Однако на минувшей неделе вместо фильма о ковбоях показали турецкую ленту. 2 сентября также ожидается отечественный фильм, а из телепрограммы исчезла рубрика "Вестерн".

Накануне тема ковбоев была затронута в комментарии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на призыв США отказаться от закупок ЗРК С-400 у России.

"Мы обязаны защищать наше воздушное пространство. Это наш долг. И они должны это понимать... Если они говорят, что могут делать все, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев, они получат ответ", - сообщил Чавушоглу.

Отношения Вашингтона и Анкары обострились в последнее время в связи с санкциями, повышением пошлин на алюминий и сталь, а также из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

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