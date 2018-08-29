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Украинский пограничник порвал паспорт решившего переехать в Крым соотечественника

14:44
  • среда
  • 29 августа 2018

Сотрудник украинского пропускного пункта "Каланчак" порвал внутренний и заграничный паспорта 32-летнего соотечественника, намеревавшегося переехать в Крым. В итоге мужчина попытался пересечь границу нелегально и был задержан российскими пограничниками. Пока идет следствие, он будет заниматься оформлением российского гражданства под присмотром родственников.

В пресс-службе пограничного управления Федеральной службы безопасности России сообщили о задержании гражданина Украины при попытке незаконно попасть в Крым. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что сначала 32-летний мужчина пытался добраться до Крыма законным путем через через украинский пункт пропуска "Каланчак". Украинский пограничник порвал его внутренний и заграничный паспорт, услышав, что пересекающий границу собирается переехать в Крым на постоянное место жительства.

После этого мужчина решил пересечь границу, минуя украинский кордон. Российские пограничники задержали его на берегу Перекопского залива, в районе Турецкого вала. Задержанный объяснил, что он хочет получить российский паспорт и поселиться у родственников в Крыму. До этого он больше 15 лет проживал и работал в Италии, затем вернулся в Одессу.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы России. Пока идет следствие, он будет заниматься оформлением российского гражданства под присмотром родственников.

28 августа стало известно, что Украина готова к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который закреплял признание нерушимости существующих границ. Как заявил Петр Порошенко, документ "давно стал анахронизмом".

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