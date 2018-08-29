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Васильева сообщила о росте зарплат учителей и воспитателей в первом полугодии

14:59
  • среда
  • 29 августа 2018

По итогам первого полугодия 2018-го зарплаты воспитателей в детсадах выросли на 11,6% до 32,7 тысячи рублей, а преподавателей в системе допобразования - на 20,7% до 39,7 тысячи рублей. При этом дефицит школьных учителей в настоящее время составляет всего один процент.

Министр просвещения Ольга Васильева сообщила о росте заработных плат воспитателей в детских садах и школьных учителей по итогам первых шести месяцев 2018 года. Ее слова приводит ТАСС.

"В сфере дошкольного образования она выросла на 11,6 процента [с 29,3 тысячи рублей до 32,7 тысячи рублей], в системе допобразования - на 20,7 процента [с 32,9 тысячи рублей до 39,7 тысячи рублей]", - подчеркнула Васильева.

Министр также отметила, что в общем образовании все субъекты страны достигли целевого показателя в 100 процентов от средней заработной платы по региону. При этом дефицит школьных учителей в настоящее время составляет всего один процент.

28 августа сообщалось о полной готовности школ Москвы к началу нового учебного года - туда в 2018-м отправятся более 105 тысяч первоклассников. За летние месяцы отремонтировали 2900 зданий школ и дошкольных групп. На 402 территориях 288 образовательных организаций провели благоустройство. Каждый класс укомплектовали учебниками по всем школьным предметам, продолжается и проект "Московская электронная школа" по оснащению образовательных учреждений современным оборудованием.

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