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Глава Карелии призвал не ополчаться на сжегшего церковь в Кондопоге

15:12
  • среда
  • 29 августа 2018

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что нельзя ополчаться на 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII века в городе Кондопога. По его словам, "виноваты в этой ситуации все", так как жизнью ребенка в полной мере не интересовались ни в школе, ни дома.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков призвал не устраивать травлю подростка, который подозревается в поджоге Успенской церкви XVIII века в городе Кондопога. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас самое последнее дело - это ополчиться на этого несчастного 15-летнего подростка. Надо разбираться, как так случилось по вине взрослых, что его мозги оказались засорены вот этой мерзостью", - заявил Парфенчиков.

Он добавил, что "виноваты в этой ситуации все", так как жизнью ребенка в полной мере не интересовались ни в школе, ни дома.

Ранее стало известно, что на восстановление церкви может потребоваться около 100 миллионов рублей. Специалисты отмечают, что у конструкций храма сохранилось только 10 процентов сруба.

10 августа в Кондопоге сгорела Успенская церковь XVIII века - объект культурного наследия и одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Подозреваемым в поджоге является 15-летнего подросток. Он был задержан на 30 суток и помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Возбуждены два уголовных дела.

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