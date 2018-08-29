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Лавров рассказал о визите Путина в Саудовскую Аравию

15:24
  • среда
  • 29 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Владимир Путин помнит о приглашении посетить Саудовскую Аравию. Он добавил, что конкретные сроки визита российского лидера будут дополнительно согласованы по дипломатическим каналам.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент нашей страны Владимир Путин помнит о приглашении посетить Саудовскую Аравию. Об этом он рассказал по итогам переговоров с главой МИД Королевства Аделем аль-Джубейром, передает "Интерфакс".

"Мы подтвердили, что президент России Владимир Путин помнит о приглашении, которое передал ему король в ходе визита в октябре прошлого года в России", - сказал Лавров.

По его словам, конкретные сроки и другие детали визита российского лидера будут дополнительно согласованы по дипломатическим каналам.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили необходимость отмежевать умеренную оппозицию от террористов в сирийском Идлибе.

"Мы обменялись мнениями по ситуации, которая складывается вокруг зоны деэскалации в Идлибе при понимании необходимости отмежевать вооруженную оппозицию, которая заинтересована в присоединении к политическому процессу, от террористов "Джебхат ан-Нусры" (деятельность террористической организации запрещена в России – прим. ред.) и им подобных ", - отметил российский министр.

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