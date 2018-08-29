На востоке Москвы таксист уехал с годовалым ребенком пассажирки

Полиция разыскивает автомобиль такси, водитель которого уехал с годовалым ребенком пассажирки. Объявлен план "Перехват".

Полиция разыскивает автомобиль такси, водитель которого скрылся с ребенком пассажирки. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. В полицию обратилась мать ребенка.

"Заявительница вышла из машины, но не успела забрать малыша - водитель уехал вместе с ним в неизвестном направлении", - рассказал источник.

Полиция объявила план "Перехват" для розыска автомобиля Hyundai Solaris.