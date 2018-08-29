Медведев поручил наказать губернаторов за школьные туалеты без отопления

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил регионам оборудовать санузлы в школах отоплением и канализацией. В ходе заседания, которое было посвящено началу учебного года, он потребовал наказать тех чиновников, которые не смогут справиться с этой задачей к 1 сентября. К ответственности могут привлечь и губернаторов регионов.

Чиновников, в том числе губернаторов, которые не обеспечили в своих регионах оборудование школьных санузлов с отоплением и канализацией к 1 сентября, ждет наказание. Привлечь их к ответственности предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс".

"Если до 1 сентября то, что было сказано, не будет сделано, я просил бы вас, Константин Анатольевич (Чуйченко, вице-премьер), как руководителя аппарата, и вас, Ольга Юрьевна (Васильева, министр просвещения), подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей", - сказал председатель правительства на заседании, посвященном началу учебного года.

Ранее Васильева в своем выступлении на совещании отметила, что в числе регионов, которые испытывают сложности с решением задачи о "теплых туалетах" - Забайкалье и Приморье, пострадавшие от погодных условий.

"Понимаю, что там были сложные погодные условия. Тем не менее, подготовьте предложения о дисциплинарной ответственности высших должностных лиц", - распорядился Медведев. Премьер также потребовал от губернаторов отчитаться за срыв капремонта в школах в ряде регионов. По его словам, регионы-аутсайдеры из года в год одни и те же.

Ранее правительство неоднократно поднимало проблему ненадлежащего оборудования в школьных санузлах. В некоторых школах туалеты находятся на улице, там нет отопления и канализации. По информации Васильевой, в Забайкалье канализации и отопления нет в санузлах 293 школ, в Дагестане - 268, в Приморском крае 78 школ, в Тыве - 118 школ, в Бурятии – 78.