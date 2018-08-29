В Москве заявили об исчерпанной "скамейке запасных" театральных директоров

Москва исчерпала "скамейку запасных" театральных директоров, заявил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. Он подчеркнул, что в данной ситуации необходимо формировать управленческие кадры из тех, кто хочет реализовываться в театральной сфере. Для этого будет начата специальная программа департамента культуры на базе его кадрового центра.

В ходе своего выступления на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обратил внимание на необходимость формирования кадрового резерва будущих директоров столичных театральных организаций. Его слова приводит "Интерфакс".

"Театров у нас 82, и постепенно возникает вопрос, связанный с тем, что надо назначать их руководителей, не говорю о художественных руководителях. Честно могу признаться, у нас скамейка запасных завершилась", - отметил Кибовский.

Он добавил, что особенно важно в сложившихся обстоятельствах формировать управленческие кадры из тех, кто хочет реализовываться в данной сфере. Для этого, по словам Кибовского, будет начата специальная программа департамента культуры на базе его кадрового центра, что позволит избежать тупиковой ситуации.

Ранее сообщалось, что с начала года уличные спектакли в рамках масштабного проекта "Москва - театральная столица" посмотрели свыше 14 миллионов человек. Инициативу деятелей искусства перенести постановки из привычных стен в городские пространства поддержал мэр столицы Сергей Собянин. В площадки для представлений превратились парки, музеи, вокзалы и торговые центры. Там выступают коллективы ведущих театров страны и артисты из-за рубежа.