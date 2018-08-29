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"Ловля блох и блогеров". Памфилова недовольна работой СК и МВД

16:07
  • среда
  • 29 августа 2018

Глава ЦИК Элла Памфилова недовольна тем, как правоохранительные органы расследуют нарушения закона на выборах. По ее словам, сотрудники СК, МВД и прокуратуры зачастую занимаются "ловлей блох и блогеров", а приоритеты в их работе нарушены.

Председатель ЦИК Элла Памфилова проведет встречу с главами СК, МВД и прокуратуры, чьи сотрудники вместо внимания к расследованию нарушений законодательства на выборах занимаются "ловлей блох и блогеров". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы, например, долго уже не можем (получить результат) по целому ряду злоупотреблений во время выборов. Мы передали документы (в правоохранительные органы) - и вот (они) ходят по кругу, ходят по кругу. Никаких проверок, никакого серьезного выхода по линии действительных нарушителей нет. Но там, когда надо ловить блох... Или все силы уже уходят на ловлю блогеров, которые что-то там не то перепостили, я не могу понять?" - возмутилась Памфилова.

По ее мнению, "приоритеты явно нарушены". "Придется, видимо, с руководством правоохранительных органов поговорить на эту тему серьезно. И с прокуратурой, и со Следственным комитетом, и с МВД", - сказала глава ЦИК.

На заседании в ЦИК в среду была затронута ситуация в Екатеринбурге, где, по данным наблюдателей, члены предвыборных штабов кандидатов подвергались угрозам и нападениям.

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