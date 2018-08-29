Глава МИД Саудовской Аравии отреагировал на критику закупки С-400 со стороны США

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд не ведет торг по поводу безопасности.

Эр-Рияд не ведет торг по поводу безопасности, и покупает самые современные вооружения, в том числе российские. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Как сообщило "РИА Новости", саудовский дипломат отметил, что в настоящее время Москва и Эр-Рияд ведут переговоры по закупке вооружений.

"Сейчас ведутся переговоры между ответственными руководителями в сфере оборонного комплекса по приобретению некоторых комплексов оборонного характера. Я не хотел бы вмешиваться в эти переговоры и предвосхищать их результаты", - сказал аль-Джубейр.