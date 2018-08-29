ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МИД Саудовской Аравии отреагировал на критику закупки С-400 со стороны США

15:47
  • среда
  • 29 августа 2018

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд не ведет торг по поводу безопасности.

Эр-Рияд не ведет торг по поводу безопасности, и покупает самые современные вооружения, в том числе российские. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. 

Как сообщило "РИА Новости", саудовский дипломат отметил, что в настоящее время Москва и Эр-Рияд ведут переговоры по закупке вооружений.

"Сейчас ведутся переговоры между ответственными руководителями в сфере оборонного комплекса по приобретению некоторых комплексов оборонного характера. Я не хотел бы вмешиваться в эти переговоры и предвосхищать их результаты", - сказал аль-Джубейр.

Главное сегодня
Ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Ракетный комплекс С-400 "Триумф"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение