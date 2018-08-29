Аятолла Хаменеи: переговоров с США не будет ни на каком уровне

Переговоры с США невозможны ни на каком уровне, заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подчеркнул при этом, что эффект от ранее имевших место договоренностей с Вашингтоном был минимален.
Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вновь отверг возможность переговоров с Соединенными Штатами на каком-либо уровне. Его слова приводит ТАСС.
"Учитывая агрессивный и невежественный тон Вашингтона, переговоры с США невозможны ни на каком уровне", - подчеркнул Хаменеи, добавив, что эффект от ранее имевших место договоренностей с Вашингтоном был минимален.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил "огромный прогресс" в ядерной сделке, который, по его словам, был перечеркнул Штатами, когда те вышли из СВПД.
В мае США вышли из ядерной сделки с Ираном и позднее восстановили масштабные санкции против этой страны. Вместе с тем государственный секретарь Майк Помпео выразил надежду на то, что однажды Вашингтон заключит с Ираном новое соглашение.
27 августа президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил, что Тегеран ожидает от оставшихся участников СВПД более активных усилий по сохранению ядерной сделки. Макрон в ответ на это подтвердил намерения Парижа придерживаться соглашения.
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