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Россия поддерживает контакты с США по ситуации в районе Идлиба

16:17
  • среда
  • 29 августа 2018

Россия и США поддерживают контакты по ситуации в Идлибе. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Штаты не принимают доводов России о готовящейся в регионе провокации с химоружием, но при этом подтвердить свою позицию не могут.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о продолжающихся контактах между Москвой и Вашингтоном по поводу ситуации в районе сирийского Идлиба, где, как ранее отмечала российская сторона, готовится провокация с химоружием. Слова Лаврова приводит ТАСС.

"Что касается наших контактов с американцами по этому вопросу, то да, такие контакты ведутся. Эту тему затрагивал Майкл Помпео, когда звонил мне по телефону несколько дней назад. Эту же тему затрагивал Джон Болтон на встрече с Николаем Патрушевым в Женеве", - рассказал Лавров.

Он добавил, что Соединенные Штаты не принимают доводов России о готовящейся в Идлибе провокации, но при этом подтвердить свою позицию не могут. Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Вашингтон провалился в попытках сменить сирийский режим.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы запрещенной в нашей стране группировки "Ахрар аш-Шам" получили химикаты, предназначенные для инсценировки атаки в Идлибе. По данным Центра, груз с отравляющими веществами был доставлен на двух крупнотоннажных машинах в сопровождении активистов "Белых касок".

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что в Идлибе готовится провокация с применением химического оружия, которая станет поводом для Штатов нанести ракетный удар по САР. В Пентагоне эти заявления отвергли, назвав "пропагандой".

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