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Трамп призвал игнорировать "анонимные источники" в СМИ

16:35
  • среда
  • 29 августа 2018

Дональд Трамп заявил, что анонимные источники в СМИ не заслуживают доверия, так что такие материалы следует игнорировать. При этом телекомпанию CNN глава Белого дома назвал "врагом народа".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что материалы средств массовой информации со ссылками на анонимные источники не заслуживают доверия. Его слова приводит ТАСС.

"Когда вы видите "анонимный источник", прекратить читать сюжет, это вымысел!" - написал Трамп у себя в Twitter, добавив, что анонимных источников вообще не существует, зато существуют "лживые репортеры".

При этом телекомпанию CNN глава Белого дома назвал "врагом народа". 

Ранее Трамп обвинил компанию Google в том, что результаты выдачи их поисковика "отражают только точку зрения и освещение событий фейковыми СМИ". В ответ на это в Google заявили, что поисковая система не используется для продвижения политической повестки дня или какой-либо политической идеологии. 

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