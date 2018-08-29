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Волин: уголовная ответственность за лайки не соответствует тяжести преступлений

16:52
  • среда
  • 29 августа 2018

В Минкомсвязи в очередной раз положительно отозвались об инициативе о декриминализации репостов. Как заявил замглавы министерства связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, необходимо отменить ответственность за лайки, так как она не соответствует ни современной практике, ни нормам справедливости и тяжести преступлений.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин положительно относится к инициативе о либерализации Уголовного кодекса в части наказания за лайки и репосты в соцсетях, передает "Интерфакс".

"Мы считаем, что надо отменять ответственность за репосты и лайки, так как она не соответствует ни современной практике, ни нормальным даже нормам справедливости и тяжести преступлений", - заявил он.

При этом окончательное решение остается за правительством, отметил замминистра. "Многие ведомства с нами не согласны. Мы от своей позиции не отказываемся", - сказал Волин.

В июне в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Смягчение наказания, в частности, поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова. "Нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью", - уверена она.

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