Правительство даст денег Якутии на новые школы

Правительство России поможет Якутии с переоборудованием некоторых зданий под школы. Такое поручение кабмину даст Владимир Путин по итогам встречи с врио главы региона.

Федеральный центр поможет Якутии в переоборудовании ряда зданий в республике под школы. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с врио главы региона Айсеном Николаевым, передает TVC.RU. Тот рассказал президенту, что в Якутии много зданий, которые можно было использовать под школы.

"Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы, они могут в принципе при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать", - сказал Николаев.

Переоборудование таких помещений позволит создать около тысячи школьных мест, однако затраты на это составят около 600 миллионов рублей. У Якутии таких денег нет.

Путин в ответ предположил, что правительство согласится оказать помощь на условиях софинансирования.