Собянин назвал улучшение жизни пожилых москвичей безусловным приоритетом своей работы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пансионат для ветеранов труда на улице Островитянова. Градоначальник отметил, что улучшение жизни пожилых москвичей и обеспечение их необходимым уходом и лечением являются безусловными приоритетами его работы. Собянин также подчеркнул, что пансионаты для ветеранов становятся все более удобными с каждым годом.

В ходе своего визита в пансионат для ветеранов труда на улице Островитянова мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с проживающими в нем москвичами старшего поколения, отметив, что улучшение их жизни и обеспечение необходимого ухода и лечения являются безусловными приоритетами работы градоначальника. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Мы заботимся о пожилых людях везде, где бы они ни жили – дома или в пансионатах для ветеранов. Более того, последние годы мы расширяем наши программы надомного обслуживания. В городе появился медицинский патронаж и программа паллиативной помощи на дому", - отметил Собянин.

Он также добавил, что пансионаты для ветеранов становятся все более удобными с каждым годом.

В ходе визита мэр пообщался с сотрудниками пансионата и проживающими. Он также осмотрел несколько палат, столовую, актовый и компьютерный залы, а также игровую комнату. Жильцы не оставили градоначальника без сувениров – ему подарили картину и вырезанный по дереву герб Москвы.

Пансионат для ветеранов труда № 6 предназначен для постоянного или временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 групп в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, а также оказания им комплексной медико-социальной помощи. Там работают 208 человек, а проживают - 405 пенсионеров, из них 9 участников Великой Отечественной войны, 34 труженика тыла и 157 пенсионеров старше 80 лет.

Ранее Собянин сообщил, что согласен с предложением президента России Владимира Путина принять дополнительные меры социальной поддержки граждан до выхода на пенсию в регионах. Мэр добавил, что в ближайшее время встретится с активом организаций ветеранов и пенсионеров. Вместе с ними будет принято решение о мерах поддержки граждан.