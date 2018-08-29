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Открылся северный вестибюль станции метро "Верхние Лихоборы"

17:13
  • среда
  • 29 августа 2018

В среду в Москве открылся северный вестибюль станции "Северные Лихобороны" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Открылся северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом Сергей Собянин написал у себя в твиттере.

"Открыли северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" на салатовой ветке. Он соединен с подземным пешеходным переходом, так что попасть в московское метро будет удобнее", - написал мэр Москвы.

В марте этого года были введены в эксплуатацию станции метро "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" на Люблинско-Дмитровской линии.

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Станция «Верхние Лихоборы»
Станция «Верхние Лихоборы»
Станция «Верхние Лихоборы»
Станция метро "Верхние Лихоборы"
Станция метро "Верхние Лихоборы"
Станция метро "Верхние Лихоборы"
Станция метро "Верхние Лихоборы"
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