Открылся северный вестибюль станции метро "Верхние Лихоборы"

В среду в Москве открылся северный вестибюль станции "Северные Лихобороны" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Открылся северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом Сергей Собянин написал у себя в твиттере.

"Открыли северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" на салатовой ветке. Он соединен с подземным пешеходным переходом, так что попасть в московское метро будет удобнее", - написал мэр Москвы.

В марте этого года были введены в эксплуатацию станции метро "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" на Люблинско-Дмитровской линии.