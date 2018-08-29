Силуанов оценил затраты на корректировку пенсионной реформы

Корректировка пенсионной реформы в шестилетнем периоде потребует порядка 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Он подчеркнул, что сокращения трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд не предвидится.

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каких финансовых затрат потребует корректировка пенсионной реформы в связи с ранее озвученными президентом Владимиром Путиным предложениями. Его слова приводит "Интерфакс".

"По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 миллиардов рублей. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды", - сказал Силуанов.

Он также подчеркнул, что сокращения трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд не предвидится.

Ранее в среду Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам озвучил предложения по пенсионной реформе. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60 лет, разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно, ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину в максимально короткие сроки проработать предложения главы государства.