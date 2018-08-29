ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве погиб вице-президент НЛМК

17:31
  • среда
  • 29 августа 2018

Вице-президент по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман погиб в Москве. В компании заявили, что шокированы произошедшим и соболезнуют родным и близким Де Кумана, но отказались комментировать подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств.

В Москве 29 августа погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

"Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно", - говорится в заявлении. Подробности трагедии в настоящее время неизвестны, компания отказывается от комментариев до выяснения всех обстоятельств.

Вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз Де Куман был назначен в июне 2017 года. Он отвечал за разработку инновационных видов продукции, координацию деятельности исследовательских центров производственных площадок НЛМК и совершенствование процессов.

До назначения в НЛМК Де Куман, имевший степень Корнеллского университета, проводил научные исследования и разработки в области материаловедения.

Читайте также:
Главное сегодня
Бруно Де Куман
Бруно Де Куман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение