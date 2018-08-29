В Москве погиб вице-президент НЛМК

Вице-президент по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман погиб в Москве. В компании заявили, что шокированы произошедшим и соболезнуют родным и близким Де Кумана, но отказались комментировать подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств.
В Москве 29 августа погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.
"Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно", - говорится в заявлении. Подробности трагедии в настоящее время неизвестны, компания отказывается от комментариев до выяснения всех обстоятельств.
Вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз Де Куман был назначен в июне 2017 года. Он отвечал за разработку инновационных видов продукции, координацию деятельности исследовательских центров производственных площадок НЛМК и совершенствование процессов.
До назначения в НЛМК Де Куман, имевший степень Корнеллского университета, проводил научные исследования и разработки в области материаловедения.
- Погибшая в Москве девочка принимала "запрещенные вещества"
- При крупном пожаре в Новой Москве погиб ребенок, трое пострадали
- Погибший в Ступине ребенок провел в закрытой машине 2,5 часа
- Человек погиб в результате столкновения баржи с лодкой в Подмосковье
- Один человек погиб и 17 спасены при пожаре на северо-востоке Москвы