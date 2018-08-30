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Голосование. Вы верите в заговор против России?

10:00
  • четверг
  • 30 августа 2018

Тема программы "Право голоса": "Заговор против России?" Две трети россиян верят в существование организации, стремящейся разрушить духовные ценности, сформированные в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 66% опрошенных уверены, что некая группа лиц стремится переписать российскую историю в ущерб стране и подтасовывает факты, чтобы приуменьшить ее величие. По мнению социологов, эти цифры свидетельствуют о повышении критичности общественного сознания в вопросе теорий заговоров.

 
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