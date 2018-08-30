Голосование. Вы верите в заговор против России?

Тема программы "Право голоса": "Заговор против России?" Две трети россиян верят в существование организации, стремящейся разрушить духовные ценности, сформированные в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 66% опрошенных уверены, что некая группа лиц стремится переписать российскую историю в ущерб стране и подтасовывает факты, чтобы приуменьшить ее величие. По мнению социологов, эти цифры свидетельствуют о повышении критичности общественного сознания в вопросе теорий заговоров.