США подали иск в ВТО из-за российских пошлин

США подали иск к России в ВТО и запросили консультации с Москвой по вопросу о повышении ряда импортных пошлин на американские товары. В июле Россия повысила пошлины на некоторые товары из США из-за ущерба в связи с ограничениями на поставку стали и алюминия.

США подали иск во Всемирную торговую организацию из-за введенных Россией пошлин на некоторые американские товары. Вашингтон также запросил консультации с Москвой для обсуждения ситуации. Это первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, передает "Интерфакс".

Россия в июле повысила пошлины на некоторые товары из США из-за ущерба, нанесенного в связи с ограничениями на поставку стали и алюминия. Москва также подала иск в ВТО.

В Кремле агентству ТАСС заявили, что Москва найдет контраргументы на иск США. "Безусловно, Россия здесь будет использовать всю широкую палитру контраргументов", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ответные пошлины Москвы касаются товаров, аналоги которых производятся в России. В частности, это строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование и оптоволокно. Размер ставок варьируется от 25% до 40%.