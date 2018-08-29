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США подали иск в ВТО из-за российских пошлин

17:44
  • среда
  • 29 августа 2018

США подали иск к России в ВТО и запросили консультации с Москвой по вопросу о повышении ряда импортных пошлин на американские товары. В июле Россия повысила пошлины на некоторые товары из США из-за ущерба в связи с ограничениями на поставку стали и алюминия.

США подали иск во Всемирную торговую организацию из-за введенных Россией пошлин на некоторые американские товары. Вашингтон также запросил консультации с Москвой для обсуждения ситуации. Это первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, передает "Интерфакс".

Россия в июле повысила пошлины на некоторые товары из США из-за ущерба, нанесенного в связи с ограничениями на поставку стали и алюминия. Москва также подала иск в ВТО.

В Кремле агентству ТАСС заявили, что Москва найдет контраргументы на иск США. "Безусловно, Россия здесь будет использовать всю широкую палитру контраргументов", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ответные пошлины Москвы касаются товаров, аналоги которых производятся в России. В частности, это строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование и оптоволокно. Размер ставок варьируется от 25% до 40%.

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