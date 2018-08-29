Как отреагировали политики на обращение Путина о пенсиях

Владимир Путин в среду обратился к россиянам по вопросу изменений в пенсионной системе. Президент предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, а также уменьшить стаж для досрочного выхода. По мнению российских политиков, предложения Путина учитывают и интересы граждан, и финансовой системы страны.

В обращении к россиянам по вопросу изменений в пенсионном законодательстве Владимир Путин предложил, по сути, сбалансированную программу, в которой учтены интересы как отдельных граждан и социальных групп, так и финансовой системы страны в целом. Это отмечали в своих комментариях министры, политики, эксперты и общественные деятели, передает "ТВ Центр".

Предложения президента обсуждались на совещании Дмитрия Медведева с членами правительства. Глава кабинета министров поручил подготовить на основе инициатив Владимира Путина проекты конкретных нормативных решений. Эту работу возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве социальную сферу. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, все предложения президента должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

"Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества. Президент провёл несколько совещаний с членами Правительства по вопросу изменений пенсионной системы, где обсуждались определённые подходы – как результат диалога законодателей с экспертами и обществом. И сделал свои предложения. Теперь предстоит воплотить их в жизнь", - сказал Дмитрий Медведев.

Поддержать предложения Владимира Путина готовы и Госдума и Совет Федерации. Проект изменений в пенсионном законодательстве в июле был принят нижней палатой в первом чтении. Сейчас идёт подготовка ко второму. Именно на этом этапе в документ вносятся основные поправки. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, инициативы президента позволяют сделать переход к новым нормативам более плавным и надёжно защитить социальные интересы людей.

"Конечно же, беспокоятся граждане, кто собирается выходить на пенсию, предпенсионного возраста, найдут ли они работу? Не будут ли ограничены возможности их приёма на работу? В обращении также изложены меры защиты граждан предпенсионного и пенсионного возраста, и мы поддержим предложение президента о принятии изменений в законодательство по усилению административной и уголовной ответственности к тем работодателям, которые будут пытаться любыми способами, как это иногда бывает, увольнять людей предпенсионного возраста. Они будут защищены государством", - заявила Матвиенко.

Партия "Единая Россия" подготовит все необходимые поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях с учетом предложений, которые озвучил президент. Как заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, единороссы начнут работу в ближайшее время - обобщат инициативы главы государства и составят дорожную карту. Он также отметил важность предложений Владимира Путина по сохранению всех региональных льгот и сокращению сроков выхода на пенсию для женщин.

"Это открытая и честная позиция. Это позиция человека, который понимает, что эта тема очень важна, чуткая для миллионов населения нашей страны. Очень важно, что президент поддержал ряд предложений, которые были сформулированы партией "Единая Россия". Это те предложения, которые мы в течение двух месяцев этого лета собирали, проводя широкое общественное обсуждение в наших регионах. Все регионы участвовали, общественные организации, профсоюзные лидеры. В результате было собрано порядка 1500 предложений, которые мы обобщили, сформулировали и донесли до главы нашего государства", - сказал Турчак.

Предложение Владимира Путина о разработке мер дополнительной поддержки граждан предпенсионного возраста со стороны региональных властей - одним из первых поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Президент России Владимир Путин в своем обращении предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предлагаемой пенсионной реформой. Полностью согласен - это необходимо сделать. В ближайшие дни на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров примем совместное решение. Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей", - пообещал мэр.