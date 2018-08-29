Чем грозит Европе новый виток миграционного кризиса

Судно с четырьмя сотнями мигрантов, которые направлялись в Европу, перехватили сотрудники береговой охраны Ливии. Среди нелегалов было много женщин и детей. Миграционный поток через Средиземное море в последние месяцы значительно увеличился. Больше всего страдает Испания. Только за первую половину августа туда прибыли свыше 2 тысяч беженцев. Всего же с начала года на территорию Евросоюза нелегально проникли почти 62 тысячи человек.

На улицах Дрездена, Гамбурга и Кельна сотни протестующих. Требование одно - остановить произвол ультраправых. Но охоту на мигрантов, как назвала вспыхнувшие после убийства в Хемнице беспорядки Ангела Меркель, радикалы, похоже, и не думают прекращать. В соцсетях объявлена мобилизация. В Саксонию якобы уже съезжаются ультраправые со всей страны. Митинг запланирован на четверг, передает "ТВ Центр".

Чтобы не допустить новой уличной бойни, МВД усиливает меры безопасности. Но одной силой ситуацию не исправить. Общеевропейское решение миграционного кризиса так и не найдено. И Берлин срочно пытается заключить двусторонние сделки о высылке части нелегалов. На встречу пошел Рим, но только с условием: за депортацию заплатит Германия. А Италию должно покинуть ровно такое количество мигрантов, какое вернется в страну по этому договору.

"Мы просим о сотрудничестве крупные страны. Страны, которые граничат с нами. Например, Францию. Особенно учитывая, что президент Макрон, чья популярность находится на историческом минимуме, проводит время, давая уроки иностранным правительствам. Французский лидер должен первым продемонстрировать свою чувствительность и солидарность, открыв границу в Вентимилье. И он может сделать это хоть завтра утром", - заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Автор новой миграционной политики Рима, итальянский министр не просто активно критикует президента Франции, а собирает коалицию единомышленников. В первых рядах Венгрия. Миграционный кризис, заявляет премьер Орбан, расколол Европу на два враждебных лагеря. И именно Макрон командует силами политических противников.

"До этого позиция Европы была такой: остановить миграцию невозможно, поэтому мы должны их впустить. А мы не согласились и преуспели. Вот за это нас и ненавидят", - заявил он.

"Я не уступлю националистам и тем, кто поддерживает эту полемику ненависти. Если они хотели увидеть во мне своего главного противника, что ж они были правы!" – возражает Макрон.

Компромисса "по-хорошему" найти, похоже, уже не получится. Да, после недели переговоров в порт Катании все же пропустили судно с двумя сотнями беженцев на борту. Но только под гарантии: потом мигрантов отправят в Ирландию и Албанию.

Сейчас с беженцами работают медики и психологи. По данным СМИ, на территории Ливии они фактически находились в плену у контрабандистов. И нынешняя политика Брюсселя, уверяют итальянские власти, этому произволу лишь содействует. О чем давно говорят не только в Риме. Премьер Чехии Андрей Бабич накануне заявил, что страна больше не примет ни одного беженца. Достаточно приезжих с Украины.

Пример толерантности Европе пока подает Испания. Во вторник отдыхающие на побережье дель Соль, растерянно наблюдали, как к берегу пришвартовалась лодка и полсотни мигрантов из Марокко смело бросились в сторону 5-звездочного отеля.

Если такая картина станет привычной, это вряд ли понравится туристам. Но что там отдыхающие элитных курортов, против миграционной политики Брюсселя накануне взбунтовались даже бездомные. Полиция бельгийской столицы два дня отбивала от нападений ночлежку, места в которой отдали приезжим из Северной Африки. Порядок в итоге восстановили. Вот только надолго ли.

В Брюсселе соберется экстренное заседание советников министерств юстиции и МВД, на котором попытаются договориться: так какие же порты открывать для приема мигрантов и куда их потом распределять. Предыдущая такая встреча на прошлой неделе не принесла результатов, а они нужны и срочно. По данным общественных организаций, в одной только Ливии своей "лодки в Европу" ждут десятки тысяч беженцев.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".